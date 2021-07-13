Цены на первичное жилье за первое полугодие 2021 года выросли в среднем по России на 12—17%, пишут «Известия» , ссылаясь на участников рынка недвижимости. По словам руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, стоимость первичного жилья в среднем по стране за этот период выросла до 118,5 тыс. рублей за 1 кв. м. Самое дорогое жилье продавалось в столице по 251 тыс. рублей за «квадрат», что на 19% больше, чем полгода назад. В Санкт-Петербурге квартиры в новостройках подорожали на 10% до 158,2 тыс. рублей за кв. м.

Увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса, вторичное жилье дорожало в начале года, а в мае-июне цены начали стагнировать, рассказал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов. В Росстате сообщили, что во II квартале 2021-го первичные квартиры в стране подорожали на 6% по сравнению с I кварталом. Средний рост цен в новых проектах на первичном рынке в России в первом полугодии этого года составил около 10—15%, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, за полгода спрос на первичное жилье упал в среднем на 15—20%, но цены продолжают расти из-за того, что дорожают стройматериалы. Как отметил управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, цены выросли практически на все группы базовых стройматериалов, лидеры по росту цен — древесина, стоимость которой за полгода взлетела вдвое, утеплители и все изделия, содержащие металл. Это увеличивает себестоимость строительства 1 кв. м жилья в среднем на 4—5 тыс. рублей, сказал Колочинский.

Названы города с максимальным ростом спроса на жилье В российских городах по итогам II квартала 2021 года взафиксировано повышение спроса на покупку квартир на вторичном рынке на 35% относительно показателей аналогичного периода прошлого года, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».

Если не будет предпринято ничего кардинального по урегулированию цен на строительные материалы, новостройки продолжат дорожать; можно ожидать роста цен на первичном рынке на уровне 0,8—1,5% в месяц — до конца года стоимость квадратного метра может увеличиться на 6—9%, спрогнозировал Зайцев. Как отметила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, ведомство рекомендовало правительству выработать комплекс мер, учитывающих как условия повышения, так и снижения стоимости ресурсов, сказала аудитор.

В ФАС сообщили, что проверки ведомство проводит в связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках, а также с поступлением обращений граждан о росте цен на стройматериалы. Цель проверки — недопущение роста цен, повышение оперативности пресечения нарушений антимонопольного законодательства.

До конца года стоимость квадратного метра вырастет, а в 2022—2023 годах, если не произойдет ничего экстренного, будет стагнация или умеренный рост цен в пределах инфляции, считает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.