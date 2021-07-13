Цифровые валюты могут существенно снизить издержки трансграничных платежей, пишет «Коммерсант» . Об этом сказано в докладе, подготовленном Банком международных расчетов, Международным валютным фондом и Всемирным банком. То, насколько вырастет объем операций между странами, будет зависеть от условий межгосударственных соглашений.

В докладе описаны два сценария: в рамках первого каждый центробанк выпускает свою цифровую валюту и делает ее доступной как для граждан страны, так и для зарубежных держателей — без какой-либо координации между банками. Если такие валюты будут анонимными, этот сценарий реализуется по аналогии с оборотом наличных денег. Пока большинство регуляторов рассматривают неанонимное использование цифровых валют, то есть технологически можно будет ввести ограничения на трансграничные платежи (это второй вероятный сценарий). Такая система потребует дополнительных договоренностей между центробанками.

Развитие трансграничных платежей может иметь макроэкономический эффект: более свободный переток средств потребует либерализации капитальных потоков и перехода на гибкие режимы установления курсов валют. Но у регуляторов такая открытость будет вызывать опасения по поводу резких притоков и оттоков капитала. Также есть риск, что «твердые» валюты, на которые и так есть повышенный спрос, станут еще популярнее, особенно в странах с высокой инфляцией и нестабильным курсом, что будет подрывать возможности национального центробанка влиять на монетарную политику.