Фондовые торги в России стартовали во вторник к «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,16% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 881,74 пункта. Индекс РТС вырос на 0,51% до отметки 1 648,63.

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«По состоянию на утро вторника ситуацию на мировых рынках мы оцениваем как слабо позитивную, — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. — Хотя фьючерсы на американские и европейские индексы вновь слабо снижаются, азиатские фондовые рынки и цены на сырье умеренно подрастают в надежде, что сезон корпоративной отчетности в США сохранит аппетит к риску. Поддержку общерыночному сантименту, превысив ожидания, оказывают и данные по внешней торговле КНР <…>. Учитывая спокойную обстановку на мировых рынках, мы ждем сдержанного повышения индекса Мосбиржи в первой половине торгов вторника. Диапазон 3 850—3 900 пунктов, по нашему мнению, в течение дня сохранит свою актуальность».

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный, — дает свою оценку аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Цены на нефть растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны».

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться немного подрасти вслед за повышением нефтяных котировок и на фоне преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. В течение дня настрой, однако, может изменить ежемесячный отчет Международного энергетического агентства, первые квартальные отчетности в США, а также данные по американской инфляции», — рассуждает эксперт. «Российские инвесторы смогут оценить операционные результаты НЛМК и последний день купить акции «Газпрома» и «Системы» с дивидендами за 2020 год», — добавляет она.

Ася ШАЛИМОВА

