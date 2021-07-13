Потребительская активность в России повысилась в период с 5 по 11 июля после двух недель сдержанной динамики, свидетельствуют данные аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Потребительские траты на указанной неделе росли с темпом 8,7% в годовом выражении. Однако показатель все еще занижен эффектом базы, связанным со снятием ограничительных мер в начале июля 2020 года, а также с начислением соцвыплат в том же периоде.

Эксперты также анализируют изменение относительно средненедельных объемов в период 1 февраля по 15 марта 2020 года. Аннуализированный прирост расходов домохозяйств составил 9,3% в номинальном выражении. Дополнительный спрос отмечается по всему спектру секторов: и в товарной рознице, и в услугах.

Аналитики «СберИндекса» напоминают о сохранении высокой волатильности оценок, связанной с эффектом базы. Так, в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно введено сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года.

По оценке аналитиков, при сохранении текущих темпов потребительский спрос в июле вернется к росту, а июнь, когда было зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021 году, окажется лишь единичным перерывом в восстановительной динамике.



«СберИндекс»: затраты домохозяйств впервые сократились в этом году В июне зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021 году, несмотря на то что с 28 июня по 4 июля 2021-го потребительская активность находилась вблизи трендовых уровней. Данные своего аналитического портала SberIndex.ru, подкрепляющие эти выводы, приводит СберБанк.

Анна КОМАРОВА