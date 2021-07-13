Российские банки выдали в июне 1,7 млн потребительских кредитов (кредитов наличными), что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Эксперты отмечают, что по сравнению с маем количество выдач выросло на 8%. В основном это обусловлено календарным фактором — длинными майскими праздниками. В сравнении с июнем 2020 года рост составил 53% — тогда рынок только начал оправляться от последствий первого локдауна.

За все первое полугодие 2021 года банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов. Это на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с маем был в Омской и Волгоградской областях (11%), а также в Ставропольском крае (12%), наименьший — в Ленинградской области и Красноярском крае (4%), а в Иркутской области выдачи остались на том же уровне, что и в прошлом месяце. В Москве банки выдали в июне на 6% больше кредитов.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, рекордные выдачи потребительских кредитов обусловлены несколькими факторами: «Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной».

Объединенное кредитное бюро располагает информацией примерно о 97% российских заемщиков. По итогам первого полугодия 2021 года ОКБ хранит данные о 485 млн кредитов.

Анна КОМАРОВА