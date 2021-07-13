Банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста», собирается принять участие в торгах по покупке торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Москве, пишет РБК , ссылаясь на пресс-службу кредитной организации. Комплекс на Автозаводской улице продадут в конце августа в рамах процедуры банкротства ООО «Ривьера», владеющего торговым центром, следует из сообщения арбитражного управляющего компании. При продаже банк получит 97% вырученных средств.

Торги пройдут на повышение. При продаже по стартовой цене это будет крупнейшая инвестиционная сделка на рынке коммерческой недвижимости с начала пандемии, отмечают в консалтинговой компании CBRE.

Торговый центр находится в залоге у «Траста», банкротящаяся компания задолжала банку почти 43 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей обеспечены залогом имущества. После продажи залог будет снят, пояснил арбитражный управляющий компании Василий Семенов.

БНА вернул себе активы на 90 млрд рублей Об этом сообщил глава банка Александр Соколов.

Как пояснили в пресс-службе «Траста», если объект перейдет на баланс банка, профильная команда банка займется развитием торгового центра. Ранее президент-предправления банка Александр Соколов заявлял, что «Траст» планирует «изъятие залогового обеспечения» для того, чтобы провести перезагрузку комплекса, повысить его операционный доход, а затем продать.

По мнению партнера Сolliers Станислава Бибика, оценка в 10 млрд рублей выглядит низкой, поскольку это даже меньше затрат, которые необходимы для строительства подобного объекта. При благоприятной рыночной ситуации этот объект стоил бы 15—20 млрд рублей, но сейчас сложно предположить, что за актив будет большая конкуренция. Если интерес к объекту будет, то со стороны локальных игроков, у которых в портфеле уже есть торговая недвижимость, отметил Бибик.