Банкам с базовой лицензией планируется разрешить совершать сделки с облигациями компаний, акции которых включены в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов. При этом в капитале такого организатора торгов должен участвовать Банк России, говорится в проекте указания регулятора.

«Банки смогут проводить операции с облигациями иных эмитентов при условии, что выпуску облигаций (или эмитенту) присвоен уровень кредитного рейтинга не ниже «ruAA-» по шкале рейтингового агентства «Эксперт РА» либо «AA-(RU)» по шкале АКРА. Кроме того, проект указания расширит для банков с базовой лицензией возможности проведения операций и сделок с векселями», — уточняет регулятор.



Таким образом, Банк России учел мнение участников рынка о необходимости расширить банкам с базовой лицензией выбор инструментов инвестирования. При этом подчеркивается, что регулятор сохраняет консервативные подходы в отношении рисков, которые такие банки могут принимать на себя.



По отдельным ценным бумагам, которые находятся в портфеле банка с базовой лицензией и перестают соответствовать установленным требованиям, предусмотрена возможность совершать операции и сделки в течение определенного переходного периода.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

