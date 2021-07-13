Уральский Банк Реконструкции и Развития запускает накопительный счет «Промо». Новый продукт доступен с 13 июля.

Как сообщают в банке, при открытии там первого накопительного счета «Промо» клиент сразу получает 6,5% годовых без дополнительных условий. Повышенная ставка по счету действует в течение всего промопериода — первых трех месяцев размещения средств (включая месяц открытия или первого пополнения счета) для сумм до 500 тыс. рублей включительно. На остаток, превышающий этот лимит, будут начисляться базовые 4,5% годовых.

«Например, Алексей открывает счет на 550 тысяч рублей в июле. Первый повышенный доход придет уже в этом месяце, а после — в августе и сентябре. Ставка 6,5% будет начислена на 500 тысяч рублей, а еще на 50 тысяч рублей Алексей получит доход по базовой ставке», — разъясняют в УБРиР принцип расчета дохода.

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Открыть счет можно в интернет-банке и мобильном приложении на любую сумму, а пополнять и снимать деньги без потери дохода — в любой момент. Проценты банк начисляет ежедневно при любом остатке средств на счете; выплата процентов осуществляется ежемесячно.



Накопительный счет «Промо» действует неограниченный период времени, ставка по окончании промопериода составляет 4,5% годовых. Ограничений по количеству счетов на одного клиента нет, но повышенная ставка 6,5% действует только для первого открытого счета.

Ася ШАЛИМОВА