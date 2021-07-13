«Тинькофф» реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки. Об этом сообщается на сайте банка.
Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом «ТБ-1». Размещение включало облигации классов «А» и «Б», обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.
Сбор заявок на выпуск бумаг класса «А» проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке.
По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.
«Первая сделка секьюритизации «Тинькофф» позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных», — отметил директор по корпоративному финансированию «Тинькофф» Сергей Пирогов.
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в год
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