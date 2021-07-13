«Тинькофф» реализовал дебютную сделку по секьюритизации ипотеки. Об этом сообщается на сайте банка.

Как следует из релиза, бумаги выпущены ипотечным агентом «ТБ-1». Размещение включало облигации классов «А» и «Б», обеспеченные портфелем ипотечных кредитов.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Сбор заявок на выпуск бумаг класса «А» проходил 5—6 июля. Эти облигации в объеме более 5,6 млрд рублей были размещены среди розничных и институциональных инвесторов с купоном 7,9%. Облигации класса «Б» были размещены по закрытой подписке.

По информации банка, книга заявок была переподписана в полтора раза. Потенциальный спрос среди инвесторов, установивших лимиты и заинтересованных в приобретении, превысил предложение более чем в два раза.



«Первая сделка секьюритизации «Тинькофф» позволила нам создать технологическую платформу, благодаря которой в дальнейшем мы сможем секьюритизировать и другие виды активов. Размещение стало первой сделкой с публичным рейтингом, структура которой полностью предполагала использование электронных закладных», — отметил директор по корпоративному финансированию «Тинькофф» Сергей Пирогов.

Самые доходные облигации Выбор пользователей Банки.ру

Ася ШАЛИМОВА