Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СДМ-Банка на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе, сообщается в релизе .

«Рейтинг банка обусловлен сильной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, умеренно высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также удовлетворительными рыночными позициями и качеством корпоративного управления», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

Как поясняется, удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке и приемлемой географией присутствия (24 подразделения на территории РФ и представительство в Лондоне). Агентство также отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса по источникам доходов при повышенной концентрации на сегментах кредитного риска, что обусловлено значительной долей размещения средств в ценные бумаги.

Банк поддерживает значительный запас капитала (на 1 июня 2021 года буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 составил 18% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), уровень которого является комфортным как для наращивания активов под риском, так и для покрытия потенциальных убытков. Для банка характерен адекватный уровень рентабельности капитала, несмотря на повышение уровня резервирования по кредитному портфелю в 2020 году (с 6,5% на 1 января 2020 года до 7,2% на 1 января 2021 года) вследствие пандемии.

Аналитики отмечают, что основу активов банка по-прежнему составляет портфель ценных бумаг (около 58% валовых активов на 1 июня 2021 года), кредитное качество которого оценивается как высокое. Кредитный портфель по юрлицам и индивидуальным предпринимателям формирует около 22% активов и характеризуется ростом доли ссуд, отнесенных к третьей стадии (обесцененных. — Прим. Банки.ру), с 4,1% на 1 апреля 2020 года до 6,4% на 1 апреля 2021-го, согласно МСФО, в основном вследствие обесценения ссуд по одной группе связанных заемщиков. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств физических лиц и ИП (63% привлеченных средств на 1 июня 2021 года), а также корпоративных клиентов (около 24% привлеченных средств).

«Качество корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать адекватную операционную эффективность и умеренно высокое качество активов. На протяжении последних 12 месяцев банку также удалось придерживаться консервативной политики резервирования, сохраняя при этом комфортный запас по капиталу», — отмечается в релизе.



Анна КОМАРОВА