Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2021 года составила 8,7 млрд рублей, увеличившись вдвое — на 102,5% — по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая прибыль за II квартал составила 5,3 млрд рублей (плюс 144,3% в годовом выражении).

Чистый процентный доход за полугодие достиг 12,9 млрд рублей (плюс 9,1% по сравнению с результатом первого полугодия 2020 года), включая 7,1 млрд рублей за II квартал (плюс 19,4%). Чистый комиссионный доход вырос на 26,1% по сравнению с первым полугодием 2020-го и равнялся 4,1 млрд рублей, включая 2,4 млрд за II квартал (плюс 44,4%).

В числе прочего сообщается, что резервы за первое полугодие 2021 года составили 2,7 млрд рублей (минус 57,6% в годовом выражении), в том числе 1 млрд за квартал (минус 50,6%).

Активы банка по итогам полугодия были равны 737,6 млрд рублей, увеличившись на 1% с начала года и на 0,5% за отчетный квартал.

Кредитный портфель на 1 июля достиг 502,3 млрд рублей (плюс 10,2% с 1 января, плюс 5,4% с 1 апреля 2021 года). Объем кредитов корпоративным клиентам равнялся 375,3 млрд рублей (плюс 10% с начала года и плюс 4,7% за квартал), физическим лицам — 127 млрд (плюс 10,8% и плюс 7,4% соответственно). На середину текущего года уровень просроченной задолженности составил 5,7% (против 4,9% на 1 января и 5,5% на 1 апреля).

Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил на 1 июля 494,9 млрд рублей (плюс 2,3% по сравнению с 1 января 2021 года и плюс 0,6% по сравнению с 1 апреля), в том числе объем средств юридических лиц — 225,7 млрд (плюс 7,5% и минус 2,3% соответственно), физических лиц — 269,2 млрд (минус 1,6% и плюс 3,1%).



«Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 июля 2021 года составил 89,8 млрд рублей (плюс 4,8% по сравнению с 1 января 2021-го, плюс 0,3% по сравнению с 1 апреля 2021 года). Основной капитал банка по состоянию на 1 июля 2021 года был равен 66,6 млрд рублей (минус 1,7% по сравнению с 1 января 2021 года, минус 3,2% по сравнению с 1 апреля 2021 года). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2021 года составил 9,8% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,1% (при нормативном значении 8%)», — указано в сообщении.

Ася ШАЛИМОВА