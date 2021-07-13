Абсолют Банк повысил процентные ставки по вкладам «Абсолютный максимум +» с опцией пополнения, «Абсолютный доход», «Растивклад» и «Пенсионный» на 0,5 процентного пункта, следует из релиза кредитной организации.

Так, максимальная ставка по депозиту «Абсолютный максимум +» с опцией пополнения составит 4,9% годовых при размещении суммы от 1,4 млн рублей на срок от девяти месяцев до года через отделение банка. При оформлении депозита через интернет-банк или мобильное приложение ставка вырастет до 5,05%. Надбавка за дистанционное открытие любого вклада составляет 0,15 п. п. независимо от срока и суммы, исключение составляет лишь депозит «Пенсионный», уточняют в банке.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Максимальная ставка по «Пенсионному» составит 5,2% при размещении от 10 тыс. рублей на срок от девяти месяцев до года через офис банка или онлайн. Ранее максимальная ставка по продукту составляла 4,7% годовых.



В банке напоминают, что с 7 июля он также повысил ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» без опции пополнения на 0,5 п. п.

Ася ШАЛИМОВА