Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,04% и составил 3 877,03 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53% — до отметки 1 648,84 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,4%, СберБанка — на 0,82%, «Газпрома» — на 0,85%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 2,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,06%.

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Рынок акций РФ к вечеру торгуется вяло и без единого тренда, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Внешний фон, поясняет она, сегодня сюрпризов не преподносит и особенных условий не диктует: остается просто следовать общим настроениям.

«Индекс Мосбиржи консолидируется около 3 877 пунктов и может двигаться в пределах 3 860—3 900 пунктов. Коридор достаточно широкий для того, чтобы сгладить летнюю волатильность и переждать время в ожидании новых катализаторов. Индекс РТС торгуется рядом с 1 648 пунктами и способен колебаться в диапазоне 1 635—1 660 пунктов», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

