Филиал Фора-Банка в Санкт-Петербурге открыл новый офис — операционную кассу в ТРЦ «Мега Дыбенко» на Мурманском шоссе. Таким образом, филиал расширил свою сеть присутствия до четырех офисов в регионе, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Санкт-Петербург, Мурманское ш., 12-й км, стр. 1а.
Офис обслуживает физических лиц. «Основными услугами в новом офисе станут валютно-обменные операции и денежные переводы без открытия счета по системам Western Union, UNIStream, «Золотая корона»,— комментирует управляющий филиалом Фора-Банка в Петербурге Алина Бажулина.
В операционной кассе также будет доступно приобретение памятных и инвестиционных монет.
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.
В ближайшее время филиал намерен открыть еще один офис в Петербурге.