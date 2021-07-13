Филиал Фора-Банка в Санкт-Петербурге открыл новый офис — операционную кассу в ТРЦ «Мега Дыбенко» на Мурманском шоссе. Таким образом, филиал расширил свою сеть присутствия до четырех офисов в регионе, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: Санкт-Петербург, Мурманское ш., 12-й км, стр. 1а.

Офис обслуживает физических лиц. «Основными услугами в новом офисе станут валютно-обменные операции и денежные переводы без открытия счета по системам Western Union, UNIStream, «Золотая корона»,— комментирует управляющий филиалом Фора-Банка в Петербурге Алина Бажулина.

В операционной кассе также будет доступно приобретение памятных и инвестиционных монет.

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.



В ближайшее время филиал намерен открыть еще один офис в Петербурге.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

