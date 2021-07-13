Большинство россиян (68%) считают себя счастливыми, следует из опроса ВЦИОМ.

В рамках собственного исследования ВЦИОМ попытался выяснить так называемый индекс счастья россиян. Опрошенным предложили ответить на вопрос о том, счастливы ли они. Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%). Индекс счастья, который является разностью между положительными и отрицательными ответами, составил в этом году 68%.

По этому показателю настроения россиян вернулись к данным 2016 года, когда индекс счастья также равнялся 68%. В 2017 и в 2019 году он составлял 73% и 75% соответственно.

Источником данных для исследования стал всероссийский телефонный опрос «Спутник», в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Опросы проводились 28 января и 3 июля 2021 года в 80 регионах страны, 500 городах и пгт, а также в 100 селах. Предельная погрешность — 2,5%. Тип выборки — стратифицированная двухосновная случайная, построенная на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.