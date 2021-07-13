Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании QIWI на уровне «ruA» и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «развивающийся».

«Подтверждение рейтинга отражает высокие финансовые результаты деятельности группы на фоне высокого уровня ликвидности и низкого уровня долговой нагрузки, а также истечения срока ограничений, введенных Банком России», — поясняется в релизе агентства.

Аналитики указывают, что по итогам 2020 года группа увеличила выручку и EBITDA на 12% и 52% соответственно по сравнению с 2019 годом; в I квартале 2021-го рост EBITDA составил 23% в годовом выражении. Рост рентабельности в основном обусловлен закрытием «Рокетбанка» и продажей проекта карт рассрочек «Совесть», которые формировали отрицательный финансовый результат, объясняют эксперты. При этом наложенные Банком России в декабре 2020 года ограничения в отношении трансграничных платежей привели к падению чистой выручки платежных услуг на 10,5% в I квартале 2021 года (общая чистая выручка сократилась на 17,6%).

В первой половине июня 2021 года срок действия ограничений Банка России истек, напоминают в «Эксперт РА», уточняя, что это позволило агентству пересмотреть негативное влияние рисков регулирования и надзора. При этом группа не возобновит работу по ряду трансграничных операций, в частности с большей частью платежных агрегаторов, что негативно скажется на объеме выручки и рентабельности.

ЦБ оштрафовал Киви Банк и ввел ограничения на некоторые операции Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Изменение прогноза со «стабильного» на «развивающийся» связано с неопределенностью в отношении работы группы с букмекерами и скоростью восстановления трансграничных платежей, отмечает «Эксперт РА».

«Группа обладает одним из двух центров учета платежей интерактивных ставок, занимая долю на рынке около 50%. В I квартале 2021 года выручка от беттинга составляла около четверти общей чистой выручки платежного сегмента группы, из них чуть меньше половины приходилось на выручку от использования «QIWI Кошельков». К концу III квартала 2021 года ожидается вступление в силу закона о создании единого центра учета переводов ставок (ЕЦУП). В случае если группа не станет ЕЦУПом, это окажет дополнительное давление на выручку», — пишут аналитики.

Они делают оговорку, что QIWI может остаться на рынке беттинга за счет «QIWI Кошелька», который является одним из способов оплаты и вывода выигрышей, а также в роли эквайера. «Прояснение вопроса с конфигурацией рынка беттинга в России может повлиять на стратегию группы QIWI», — считают в рейтинговом агентстве.

ЦБ разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых иностранных компаний Банк России разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных компаний и снял ряд ограничений, введенных в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании.

Что касается восстановления трансграничных платежей, то сейчас QIWI «пересматривает и восстанавливает взаимоотношения с зарубежными мерчантами, что может занять определенное время, а объемы восстановления носят ограниченный характер». Развиваемые группой новые направления (прежде всего факторинг и банковские гарантии), которые должны способствовать диверсификации источников дохода и компенсировать потерю доходов, не окажут, по мнению агентства, существенного влияния на темпы роста всей группы в среднесрочной перспективе.

В числе прочего отмечается, что «в условиях неопределенности в отношении рынка беттинга и восстановления трансграничных платежей, которые способны оказать влияние на уровень выручки и рентабельности группы, низкий уровень долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности группы оказывает ощутимую поддержку рейтингу».



«Эксперт РА» напоминает, что расчетным центром группы является Киви Банк, выполняющий функции оператора «QIWI Кошелька», платежных систем Contact и «Рапида». Кроме того, группа владеет 40% в цифровой платформе «Точка», развивает направления факторинга и банковских гарантий, бизнес «Флоктори», ряд аналитических продуктов.