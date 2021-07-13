Промсвязьбанк (ПСБ) с 13 июля установил для бизнеса комиссию 0% при проведении оплаты в Системе быстрых платежей по QR-коду, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для подключения сервиса СБП владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания, определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, предчеке фискального принтера или смартфоне продавца. Покупателю в свою очередь, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к СБП», — говорится в релизе.

В ПСБ разработаны несколько схем оплаты по СБП, учитывающие особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, которые развивают собственную курьерскую доставку.

Механизм предоставления бесплатного доступа к сервису предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов МСП, выглядит так: ПСБ будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в уполномоченный орган правительства РФ , где поступившие данные проверяются, после чего сумма удержанной комиссии выплачивается на корреспондентский счет банка, а далее банк полностью компенсирует торгово-сервисному предприятию комиссии. Вся процедура занимает не более 30 дней, уточняют в банке.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

