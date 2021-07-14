Ситибанк запустил обновленные условия обслуживания и начисление кэшбэка по картам, входящим в пакет банковских услуг Citigold. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Так, говорится в сообщении, если сумма покупок составит менее 100 тыс. рублей за отчетный период, клиент будет получать кэшбэк в размере 2%, более 100 тыс. рублей — 3%. Вознаграждение начисляется в баллах на бонусный счет клиента в день формирования ежемесячной выписки. За отчетный период клиент может получить до 30 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю.

Узнать даты начала и окончания отчетного периода, а также сколько кэшбэка было начислено, можно в мобильном банке Citi Mobile, онлайн-банке Citibank Online и ежемесячных банковских выписках. Обменять баллы на рубли можно в разделе «Бонусы» онлайн-банка в сумме, кратной 1 тыс. баллов. Баллы действуют 12 месяцев с момента начисления.

Еще одной новой привилегией для клиентов станет кэшбэк за услуги такси по всему миру. Независимо от длительности и направления поездки Ситибанк вернет 50% от ее стоимости. Максимальная сумма вознаграждения составляет 6 тыс. рублей в месяц. Оно выплачивается на текущий рублевый счет клиента в следующем за месяцем совершения операций календарном месяце.

Кэшбэк за такси заменит консьерж-сервис, который перестанет работать с 1 августа 2021 года.

Обе привилегии будут доступны при условии, что средняя сумма баланса за прошедший месяц превышает 6 млн рублей.

Также по программе Citigold банк отменяет комиссию на первые шесть переводов в иностранной валюте в течение календарного месяца (независимо от канала обслуживания).

Ознакомиться с подробными условиями обновленного тарифа обслуживания по программе Citigold можно по ссылке .