Крупнейшие банки стали смягчать условия по возрасту ипотечных клиентов, пишут «Известия» . Таким образом кредитные организации расширяют целевую аудиторию на фоне роста инфляции и повышения ставок, несмотря на то что послабления несут риски некорректной оценки финансового положения заемщиков.

В крымском РНКБ в этом году снизили планку по возрасту ипотечных клиентов с 21 до 18 лет, а созаемщиками разрешили становиться пожилым людям до 75 лет (ранее ими могли быть только граждане младше 70 лет), рассказал представитель финорганизации. По его словам, банк также убрал лимит по количеству подобных займов на одного человека. Кроме того, РНКБ отменил требования по общему стажу работы и снизил обязательный период трудоустройства на текущем месте с шести до трех месяцев. В банке полагают, что эти изменения повысили объем кредитования в 2021 году. Так, в июне размер ипотечных ссуд вырос на 94% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года до 3,3 млрд рублей, а сумма займов наличными — на 15% до 1,5 млрд рублей.

Аналогичные изменения произошли и в ВТБ. Так, в июле там снизили минимальный возраст оформления займа наличными с 21 до 18 лет, а также смягчили требования к трудовому стажу на последнем месте работы до трех месяцев. В Абсолют Банке в 2021 году максимальный возраст для созаемщиков по ипотеке повысили с 65 до 70 лет. Это позволит родителям пенсионного возраста, которые ранее не проходили по ограничениям, брать кредит совместно с детьми, объяснил директор департамента розничных продуктов финансовой организации Виталий Костюкевич.

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В конце прошлого года минимальный возраст заемщика уменьшили в ПСБ: банк начал выдавать потребительские займы клиентам младше 21 года (ранее минимальный порог составлял 23). Упрощение оформления ссуд, снижение ставки и отмена части ограничений для молодежи повышают доступность этого продукта и увеличивают объемы выдачи, сообщил руководитель управления кредитных продуктов компании Рустам Рафиков. По его мнению, на рост оформленных займов также повлияло восстановление потребительского спроса. В банке «Санкт-Петербург» рассматривают снижение требований к возрасту клиентов.

В конце 2020-го в «Сбере» смягчили условия для заемщиков, уменьшив минимальное количество полученных на текущем месте работы зарплат с трех до одной, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков. Упростить доступ к кредитам по ряду критериев планируют уже через несколько недель и в УБРиР.

При этом в ЦБ отмечают повышение долговой нагрузки россиян, так как темпы роста кредитования превышают увеличение доходов населения. Показатель поднялся с 11,6% до 11,9% за три месяца к началу апреля 2021 года, сообщили в пресс-службе регулятора. Для предотвращения рисков этой тенденции с 1 июля Банк России ввел повышенные макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребительским займам, а с 1 августа в силу вступят аналогичные правила для ипотеки с первоначальным взносом менее 20%.