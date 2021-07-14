Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в первом полугодии 2021 года выплатила страховое возмещение вкладчикам банков, ушедших с рынка, на общую сумму 28,3 млрд рублей. Компенсации получили 62,8 тыс. вкладчиков, включая 5,7 тыс. юридических лиц, которым перечислено 2,1 млрд рублей. Об этом говорится в релизе компании.

По данным агентства, за указанный период страховые случаи наступили в отношении 17 банков — участников системы страхования вкладов (из них 13 — во II квартале 2021 года), в том числе в 14 банках — в связи с отзывом у них Банком России лицензии на осуществление банковских операций, в трех банках — в связи с решением собственников о добровольной ликвидации банка и аннулированием его лицензии.

Отмечается, что выплаты возмещения организованы агентством в кратчайшие сроки и начаты на шестой-седьмой рабочий день после наступления страхового случая, при этом за счет действующих лимитов страхового возмещения 97% вкладчиков указанных банков смогли полностью вернуть свои средства за счет фонда обязательного страхования вкладов.

Во II квартале 2021 года агентство выплатило страховое возмещение на общую сумму 25,2 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд рублей — юридическим лицам. Страховку получили 54,6 тыс. вкладчиков, включая 4,9 тыс. юридических лиц.

«Цифровым сервисом, позволяющим банку-агенту в электронной форме принимать от своих клиентов заявления о выплате страхового возмещения, с начала года воспользовались 9,2 тыс. вкладчиков, которым перечислено на их счета в банке-агенте 0,9 млрд рублей возмещения», — говорится в релизе.

Электронным сервисом агентства на едином портале государственных и муниципальных услуг за этот период воспользовались 8,3 тыс. вкладчиков 229 банков для получения справок о размере причитающегося или выплаченного возмещения по вкладам.

Анна КОМАРОВА