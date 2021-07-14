Клиенты Россельхозбанка теперь могут оплачивать счета за услуги ЖКХ в мобильном приложении банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. После первой оплаты любого поставщика услуг ЖКХ у клиента банка автоматически формируется кабинет управления коммунальными платежами. В личном кабинете пользователь сможет добавлять объекты недвижимости для оплаты коммунальных счетов и привязывать к ним поставщиков услуг.

«Мы представляем новый сервис, аналогов которому нет на рынке. Он позволяет контролировать оплату одновременно по всем имеющимся у клиента объектам недвижимости, включая дачу, гараж и даже платежи ЖКХ за помещения родственников», — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Также, добавляют в банке, сервис позволяет легко и быстро добавить и сохранить в личном кабинете номер ЕЛС (Единый лицевой счет из системы ГИС ЖКХ) — это особенно актуально для регионов, где практика формирования Единого платежного документа по примеру московского ЕИРЦ пока реализована не в полном объеме и клиенты получают отдельные счета на оплату коммунальных услуг.

Уточняется, что ЕЛС позволяет находить сразу несколько полностью заполненных и готовых к оплате счетов по своему помещению.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

