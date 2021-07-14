Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) одобрил пилотный проект по разработке цифрового евро, говорится в заявлении финрегулятора. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, за девять месяцев с тех пор, как был опубликован отчет о цифровом евро, ЕЦБ провел анализ и получил обнадеживающие результаты нескольких экспериментов.

«Все это привело нас к решению перейти на более высокий уровень и запустить проект цифрового евро», — отметила она. Глава европейского финрегулятора уточнила, что целью данной инициативы является «обеспечение свободного доступа к самой безопасной форме денежных средств — деньгам Центрального банка — как физических, так и юридических лиц».

В ЕЦБ сообщили, что на протяжении двух лет специалисты будут заниматься решением таких ключевых вопросов, как дизайн и внедрение цифровой валюты. Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев и в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность, а также препятствовать любому нежелательному воздействию на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

«Мы будем взаимодействовать с Европейским парламентом, а также другими ответственными лицами в Европе и будем регулярно информировать их о наших выводах», — подчеркнул известный итальянский экономист, член исполнительного комитета Европейского центрального банка Фабио Панетта. Также ЕЦБ активизирует сотрудничество с Европейской комиссией по этому вопросу.

Окончательное решение о возможном выпуске цифрового евро будет принято позже, но в любом случае цифровая валюта должна дополнять наличные деньги, а не заменять их, заверили в финрегуляторе.