Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Росстат и Минэкономразвития вопрос о финансовом положении российских домохозяйств, передает ТАСС.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым более 75% домохозяйств в стране испытывают какие-либо затруднения при покупке самого необходимого.

«Мне трудно это [данные Росстата] прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом. Это средние [данные] или это по регионам каким-то», — сказал Песков журналистам в среду.



Согласно информации Росстата, российские домохозяйства назвали минимальный месячный доход в 60,92 тыс. рублей достаточным для того, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого в 2020 году (как сообщалось, опрос был проведен осенью 2020-го, полные данные были представлены в июне этого года; информацию проанализировали в РБК. — Прим. Банки.ру). Кроме того, по итогам прошлого года у 8,5% домохозяйств не было возможности оплачивать жизненно важные лекарства, а 51,2% семей не могли справиться с неожиданными тратами, например с расходами на срочный ремонт жилья.