Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление банка «Открытие» о признании банкротом своего бывшего старшего вице-президента Антона Сбытова, говорится в материалах суда.



В отношении должника введена процедура реструктуризации долгов.

Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2019 года признал недействительной сделку по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей. Суд применил последствия недействительности сделки в виде взыскания этой суммы с ответчика. Вышестоящие инстанции оставили без изменения решение столичного арбитража. Как следует из материалов дела, банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017-го. Премирование сотрудников банка тогда регламентировалось Положением об оплате труда и премировании работников банка «Открытие».

Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 млн рублей, что следует из отчета о финансовых результатах. Во втором полугодии 2017 года в банк была введена временная администрация Банка России для реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

В суде представитель истца пояснил, что банк не располагает сведениями об особых достижениях ответчика в первом полугодии 2017 года. По мнению заявителя, сам по себе определенный результат хозяйственной деятельности банка, равно как и выполнение ответчиком своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором, не является основанием для выплаты ответчику дополнительного вознаграждения в виде премии, в особенности — за особые достижения.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам кредитной организации о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств.

В сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчиков с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков. Также не исключена возможность выезда ответчиков за пределы России, отметил заявитель.

Ряд заявлений банка были отклонены судом.