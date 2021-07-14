Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн рублей, это большая сумма, сказал президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей встречи с председателем Института развития Игорем Шуваловым.

«Мне бы хотелось послушать ваше видение развития ВЭБа как института развития — первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой — почти 9,5 триллиона рублей», — сказал Путин.

Он напомнил, что основной задачей «ВЭБ.РФ» является привлечение инвестиций для достижения национальных проектов развития и повышения уровня жизни граждан.

«Но у самого ВЭБа есть стратегия собственного развития. Имею в виду и то, что в последнее время были приняты решения о развитии ВЭБа не как отдельной структуры, а как группы компаний. В систему ВЭБа был передан целый ряд институтов подобного рода», — отметил президент.