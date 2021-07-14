Держатели карт «Мир» любого банка с 15 июля до 15 ноября 2021 года смогут ездить на пригородных поездах АО «Северная пригородная пассажирская компания» (АО «СППК») с кэшбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Об этом говорится в релизе Национальной системы платежных карт, выступающей оператором платежной системы.
Для участия в акции нужно зарегистрировать карту «Мир», которой планируется оплачивать проезд, на сайте.
Пригородные поезда СППК курсируют в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях и Республике Коми. Сэкономить на проезде жители и гости этих регионов могут, приобретая с помощью карты «Мир» билеты в стационарных кассах, приложениях «РЖД Пассажиры» и «Пригород». После оплаты с карты спишется полная стоимость билета, а кэшбэк будет начислен в течение пяти дней после совершения операции. Отслеживать начисления можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Привет, Мир», — говорится в релизе.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 354
|0 - 3 600
|есть
|
Лиц.№ 2557
|0
|до 5%
|
Лиц.№ 429
|0
|есть
|
Лиц.№ 2209
|0 - 1 800
|до 2,5%
|
Лиц.№ 2929
Отмечается, что акция с получением кэшбэка за оплату проезда в пригородных поездах проводится в России впервые. Проект запущен в сотрудничестве с СППК, при поддержке банка ВТБ и СберБанка.
На текущий момент 157 банков выпускают карты «Мир».