ВВП России к концу II квартала 2021 года достиг докоронавирусного уровня, а во многих отраслях — особенно потребительского и инвестиционного спроса — объем производства уже превысил его. При этом перебои с поставками в мире продолжают сдерживать расширение предложения, которое отстает от роста спроса. На этом фоне инфляционное давление остается повышенным. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«В мае — июне российская экономика продолжила рост, в том числе благодаря быстрому увеличению объемов кредитования как юридических, так и физических лиц. В результате экономика во II квартале достигла докоронавирусного уровня, а отрасли потребительского и инвестиционного спроса вышли на докоронавирусную траекторию роста. Российский экспорт поддерживают восстановление мировой экономики и рост цен на сырье», — говорится в бюллетене.

Российский фондовый рынок в июне продолжил рост. На долговом рынке доходности по краткосрочным и среднесрочным облигациям росли. Это в целом отражает динамику глобальных финансовых рынков и ожидания дальнейшей нормализации ДКП в России. В то же время доходность долгосрочных облигаций практически не менялась. Это, резюмируют аналитики, указывает на заякоренность долгосрочных инфляционных ожиданий участников финансового рынка вблизи цели по инфляции.



Вместе с тем в июне по-прежнему сохранилось повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов со стороны спроса и предложения. На этом фоне, замечают аналитики, высокими остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса, создавая предпосылки для увеличения вторичных проинфляционных эффектов от роста цен. «Кредитная активность продолжает быстро расширяться, придавая дополнительный импульс росту внутреннего спроса. В результате отставания реакции предложения на рост спроса проинфляционные риски со стороны предложения сохранились. В такой ситуации действие устойчивых факторов инфляции будет ослабевать постепенно», — отмечается в обзоре.

В июне сохранился повышенный инфляционный фон, в результате чего годовая инфляция превысила 6%. На потребительском рынке и в промышленности по-прежнему пока отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. По прогнозу ДИП Банка России, возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов от происходящей нормализации денежно-кредитной политики, на что требуется определенное время.

Уточняется, что принимаемые решения о повышении ключевой ставки Банка России будут способствовать возвращению инфляции к 4% во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

