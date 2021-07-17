🔸 Повышенный процент, но только для новых клиентов, на два месяца, на минимальную сумму в течение периода. Изучили подводные камни накопительных счетов и выбрали лучшие предложения месяца. О тройке лучших накопительных счетов июля читайте в «Разборе Банки.ру».

🔸 Национальная инвестиционная идея России — копить в долларах — в 2008 и 2014 годах срабатывала на отлично. Насколько хорошо она сработает на горизонте десяти лет? А двадцати? Давайте посчитаем в рубрике FinTok.



🔸 «Все включено» бывает не только в отелях, но и в инвестициях. Рыночные риски, возможные пожелания клиента поставщики финансовых услуг стремятся учесть в структурных продуктах. Разбираемся, когда стоит их использовать, в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Заявив состав группы банков-первопроходцев для программы тестирования цифрового рубля в 2022 году, Центробанк почти не упоминал о существенной части платформы — системе смарт-контрактов. О плюсах и минусах цифрового рубля читайте в публикации.



🔸 Закрытый паевой инвестиционный фонд — что стоит за этим названием: тайна больших денег или подвох? Можно ли заработать в фонде такого типа и как это удается другим? Разбираемся, подойдет ли этот финансовый инструмент для российского инвестора, в первой части сериала Банки.ру «Закрытые».

🔸 Учеба детей — одна из самых больших финансовых целей в жизни любого родителя. О том, как это сделать с помощью инструментов фондового рынка, узнаем из рубрики «Обучение инвестициям».

🔸 На Мосбирже начались торги паями фонда «Индекс экологически чистых технологий» от Тинькофф Банка. Стоимость пая привязана к акциям мировых компаний сферы «зеленой» экономики. Генеральный директор УК «Тинькофф Капитал» Руслан Мучипов и руководитель отдела консультирования Кирилл Комаров рассказали Банки.ру подробности.

🔸 В Краснодаре заработала платформа шеринга личных автомобилей Getarent. О том, как работают подобные сервисы, чем отличаются от западных аналогов, а также каковы их основные преимущества и недостатки, читайте здесь.



🔸 Диспозиция ведущих в инвестиционной схватке за неделю не изменилась: Лена — лидер, Влад — аутсайдер, а между ними — Таня. Успешны ли новые ставки ведущих инвестшоу «Это к деньгам», оценит Тимур Баянов из «БКС Мир инвестиций».



Екатерина САВЕЛЬЕВА

