Крупнейшие американские банки, включая Wells Fargo, Citigroup и JPMorgan Chase, в условиях развития цифровизации закрыли порядка 300 отделений и сократили численность персонала в первой половине 2021 года. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, чьи данные приводит ТАСС.

По ее информации, Wells Fargo, у которого на начало года насчитывалось наибольшее количество филиалов в США, закрыл 154 отделения, что составляет 3% его банковской сети, и сократил численность персонала на 6%. «Наши клиенты все чаще используют цифровые возможности», — приводит издание слова финансового директора Wells Fargo Майкла Сантомассимо. «Эти и другие изменения позволили нам скорректировать график работы филиалов», — добавил он.

Вместе с тем, как пишет газета, Citigroup примерно на 100 (на 4%) сократила количество своих филиалов в мире, при этом были закрыты отделения банка в США, Мексике и странах Азии. JPMorgan Chase закрыл порядка 40 филиалов (1% своей банковской сети). Несмотря на то что посещаемость отделений за последнее десятилетие резко упала, банки полагают, что наличие офисов по-прежнему необходимо для привлечения клиентов. «Разница заключается в том, что с цифровыми технологиями мы теперь можем выйти на новый рынок с меньшим количеством филиалов, чем пять или десять лет назад, и обслуживать столько же клиентов, если не больше», — подчеркнули в JPMorgan Chase.



Аналитики, по данным FT, давно прогнозировали, что онлайн-банкинг и мобильные приложения в конечном итоге приведут к сокращению количества банковских отделений и рабочих мест. Пандемия коронавируса только ускорила внедрение цифровых технологий. Даже клиенты, которые, возможно, не решались использовать банковские приложения для крупных трансакций или подачи заявки на ипотеку, были вынуждены перейти на цифровые платформы во время действия ограничительных мер.