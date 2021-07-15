Аналитики в сфере недвижимости рассказали, какие альтернативы льготной ипотеке существуют в Москве, пишут «Известия» . Главные из них — расширенная программа семейной ипотеки, совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков или покупка жилья на вторичном рынке. По словам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в новостройках москвичи могут приобрести квартиру по программам семейной ипотеки, такой вариант теперь доступен семьям и с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, под 6% годовых на сумму не более 12 млн рублей.

Как отметил руководитель аналитического центра компании «Циан» Алексей Попов, во второй половине 2021 года произойдет снижение спроса на первичном рынке и появятся новые программы лояльности, например скидки к праздникам. Оба специалиста пришли к выводу, что альтернативой льготной ипотеке может стать покупка недвижимости в новостройке по программам субсидирования ставок, которые реализуют банки и застройщики. Гордейко заключил, что можно рассматривать и вторичное жилье, где рост цен заметно ниже.

Директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий пояснил, программа показала, что ставки до 6,5% — это достаточно комфортный уровень для заемщика. Вице-президент компании «Нострой» Антон Мороз считает, что для застройщиков программа льготной ипотеки стала инструментом стимулирования спроса на жилье: это высокий уровень продаж и, соответственно, возможность начинать новые строительные проекты, обеспечивая в том числе рабочие места и зарплату работникам.

Банки смягчили возрастные условия для получения ипотеки Крупнейшие банки стали смягчать условия по возрасту ипотечных клиентов, пишут «Известия» . Таким образом кредитные организации расширяют целевую аудиторию на фоне роста инфляции и повышения ставок, несмотря на то, что послабления несут риски некорректной оценки финансового положения заемщиков.

Как отметил руководитель направления ипотеки проектного офиса СКБ-Банка Сергей Савин, корректировка условий программы льготной ипотеки была направлена в первую очередь на поддержание спроса в регионах. Кратное снижение максимального лимита ипотечного кредита уже сказалось на ипотечном рынке. Для некоторых регионов страны, таких как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, изменение программы льготной ипотеки уже привело к падению доли новостроек, подпадающих под новые условия программы, до минимальных значений 5—10%, а в отдельных локациях — до нуля, пояснил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

С новыми условиями жилье в Москве будут покупать гораздо меньше: в столице за счет ипотеки приобреталось 70—80% жилья, но сейчас эти продажи упадут и, возможно, даже будет некоторая коррекция цен в сторону их снижения на 10—15%, это вполне реально, спрогнозировал владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев. По мнению Савина, наиболее интересной для потребителей сегодня остается программа семейной ипотеки: она увеличит выдачу таких кредитов более чем в два раза (с 80 тыс. до 175 тыс. ежегодно) и внесет вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Как считает Мороз, в стране необходимо формировать разнообразное предложение на рынке жилья и развивать «ипотечное меню» для разных категорий граждан и разных видов жилой недвижимости.