Аналитики в сфере недвижимости рассказали, какие альтернативы льготной ипотеке существуют в Москве, пишут «Известия». Главные из них — расширенная программа семейной ипотеки, совместное субсидирование ставок от банков и застройщиков или покупка жилья на вторичном рынке. По словам главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, в новостройках москвичи могут приобрести квартиру по программам семейной ипотеки, такой вариант теперь доступен семьям и с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года, под 6% годовых на сумму не более 12 млн рублей.

Как отметил руководитель аналитического центра компании «Циан» Алексей Попов, во второй половине 2021 года произойдет снижение спроса на первичном рынке и появятся новые программы лояльности, например скидки к праздникам. Оба специалиста пришли к выводу, что альтернативой льготной ипотеке может стать покупка недвижимости в новостройке по программам субсидирования ставок, которые реализуют банки и застройщики. Гордейко заключил, что можно рассматривать и вторичное жилье, где рост цен заметно ниже.

Директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий пояснил, программа показала, что ставки до 6,5% — это достаточно комфортный уровень для заемщика. Вице-президент компании «Нострой» Антон Мороз считает, что для застройщиков программа льготной ипотеки стала инструментом стимулирования спроса на жилье: это высокий уровень продаж и, соответственно, возможность начинать новые строительные проекты, обеспечивая в том числе рабочие места и зарплату работникам.

Банки смягчили возрастные условия для получения ипотеки

Крупнейшие банки стали смягчать условия по возрасту ипотечных клиентов, пишут «Известия». Таким образом кредитные организации расширяют целевую аудиторию на фоне роста инфляции и повышения ставок, несмотря на то, что послабления несут риски некорректной оценки финансового положения заемщиков.

Как отметил руководитель направления ипотеки проектного офиса СКБ-Банка Сергей Савин, корректировка условий программы льготной ипотеки была направлена в первую очередь на поддержание спроса в регионах. Кратное снижение максимального лимита ипотечного кредита уже сказалось на ипотечном рынке. Для некоторых регионов страны, таких как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, изменение программы льготной ипотеки уже привело к падению доли новостроек, подпадающих под новые условия программы, до минимальных значений 5—10%, а в отдельных локациях — до нуля, пояснил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

С новыми условиями жилье в Москве будут покупать гораздо меньше: в столице за счет ипотеки приобреталось 70—80% жилья, но сейчас эти продажи упадут и, возможно, даже будет некоторая коррекция цен в сторону их снижения на 10—15%, это вполне реально, спрогнозировал владелец группы компаний «Экоофис» Андрей Ковалев. По мнению Савина, наиболее интересной для потребителей сегодня остается программа семейной ипотеки: она увеличит выдачу таких кредитов более чем в два раза (с 80 тыс. до 175 тыс. ежегодно) и внесет вклад в улучшение демографической ситуации в стране. Как считает Мороз, в стране необходимо формировать разнообразное предложение на рынке жилья и развивать «ипотечное меню» для разных категорий граждан и разных видов жилой недвижимости.

Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽