Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Хоум Кредит Банк стал начислять кэшбэк за покупки по кредитной карте «120 дней без %». Кэшбэк возвращается баллами, которые конвертируются в рубли по курсу один балл равен одному рублю в личном кабинете участника программы «Польза».

Держатели карт «Мир» любого банка с 15 июля до 15 ноября 2021 года смогут ездить на пригородных поездах АО «Северная пригородная пассажирская компания» (АО «СППК») с кэшбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию).

Ситибанк обновил условия обслуживания и запустил кэшбэк по картам Citigold. Так, при покупке на сумму менее 100 тыс. рублей за отчетный период кэшбэк составит 2%, более 100 тыс. рублей — 3%. Вознаграждение начисляется в баллах на бонусный счет клиента в день формирования ежемесячной выписки. За отчетный период клиент может получить до 30 тыс. баллов. Один балл равен одному рублю.

«Санкт-Петербург» предлагает клиентам, которые оформят карту «ЯСчитаю» в период с 12 июля по 12 сентября 2021 года, кэшбэк 20% от стоимости покупок в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток». При совершении покупок на сайте vprok.ru (с использованием реквизитов карты) или в мобильном приложении «Перекресток Впрок» на сумму не менее 3,5 тыс. рублей в месяц финорганизация возместит 20% от суммы платежей за предыдущий месяц, но не более 700 рублей в месяц.

Екатерина САВЕЛЬЕВА



