📰 Старшеклассники готовы доверить искусственному интеллекту выбор будущей профессии, пишут «Известия» со ссылкой на исследование онлайн-школы Skysmart (проект Skyeng) по результатам опроса старшеклассников. Большинство учеников (84%) хотели бы видеть рекомендации по поступлению в вуз и выбору специальности от нейросети, которая бы делала выводы на основании анализа данных из цифрового портфолио (школьные, спортивные достижения, успехи в музыкальной школе и т. д.). По мнению экспертов, доверие учащихся к технологиям вполне естественно, так как они росли в эпоху цифровизации, однако искусственному интеллекту пока недостаточно данных для того, чтобы на их основе эффективно профориентировать учеников.

📰 НПФ «Достойное будущее» (бывший «Сафмар») продолжительное время продает на рынке находящиеся на его балансах акции Объединенной вагонной компании (ОВК) и «Русснефти», что привело к падению котировок этих низколиквидных бумаг почти в три раза, пишет «Коммерсант» . Если на начало года на его балансе было 10,4% ОВК (на 1,7 млрд рублей), то на 30 июня — всего 5,4% (0,4 млрд рублей). На балансах ряда НПФ сохраняются крупные пакеты подобных акций, что несет для миноритарных акционеров риски при массовых продажах, отмечают эксперты. По их мнению, при изменении акционера или рыночной конъюнктуры фонды, вынужденные продавать через биржу, могут выйти на рынок с большим предложением бумаг, что несет риск большого снижения рыночной стоимости компании.

📰 В третью волну пандемии компании стали чаще предлагать своим сотрудникам сертификаты на покупку товаров для офиса и продуктов питания, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «СберМаркета» и агентства ResearchMe. Как правило, так поступают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга. В июне московские фирмы потратили на такие сертификаты более 2 млн рублей, питерские — более 1,5 млн рублей. Средний чек сертификата составил 3 тыс. рублей.

📰 Результаты первых четырех месяцев 2021 года показали повышение платежной дисциплины со стороны потребителей на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), пишут «Известия» со ссылкой на аналитический материал рейтингового агентства АКРА. Согласно данным Центра финансовых расчетов, уровень платежей на ОРЭМ за поставленную электроэнергию за первые четыре месяца 2021 года вырос на 0,75 и 0,24 процентного пункта по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2019 годов соответственно. При этом после почти двукратного увеличения прироста задолженности за поставленную электроэнергию за январь — апрель 2020 года на 8,1 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей за январь — апрель 2019 года) за аналогичный период 2021 года произошло снижение прироста задолженности в денежном эквиваленте более чем в три раза, подчеркивают в рейтинговом агентстве.

📰 Пониженная ставка налога на добавленную стоимость в 10% (стандартная ставка НДС — 20%) для внутрироссийских рейсов через аэропорты Московского авиаузла будет продлена еще на один год, до 31 декабря 2022 года, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина. Это уже закреплено в поправках к Налоговому кодексу, которые в июне одобрены Госдумой и Советом Федерации, 2 июля их подписал президент Владимир Путин. Эксперты отмечают, что продление льготы на перевозки через Москву направлено на обеспечение их доступности, поскольку НДС — это прибавка к конечной цене билета. Несмотря на то что срок действия льготы продлили, сами перевозчики рассчитывали на более долгий период послаблений — до 2024 года.

📰 В июне рост инфляции в США, достигнув уровня 5,4%, стал максимальным с августа 2008 года, и если рекорды будут повторяться и в оставшиеся летние месяцы, то ФРС США придется реагировать, высказал свое мнение «Российской газете» основатель Frendex Group Руслан Пичугин. По его мнению, первое, что будет сделано, — свернуто стимулирование экономики за счет бюджета. Уже это может укрепить доллар на 10—15% против основных валют, отметил он. Что касается рубля, то у него непростая ситуация, добавил эксперт. Хотя многие аналитики и прогнозируют ему рост в среднесрочной перспективе, прошедшая неделя показала, что укрепление российской валюты — процесс сложный и многофакторный. Аналитик добавил, что ближайший уровень поддержки в паре доллар/рубль — это 73 рубля. Если он будет пройден, то высока вероятность достижения локальных минимумов в районе 71,50—72 рублей, пояснил он.

Анна КОМАРОВА