Страновой рейтинг России, который отражает вероятность неплатежей и банкротств в корпоративном секторе, повышен с оценки «C» (высокий риск) до «B» (значительный риск), следует из доклада международной компании Coface (специализируется на страховании внешней торговли) «Барометр страновых и отраслевых рисков», пишут «Ведомости» .

Согласно обзору, Россия стала одной из 11 стран и единственным государством в Европе, рейтинг которого был улучшен; основные причины пересмотра в сторону повышения: более динамичное, чем ожидалось, восстановление экономики, а также рост цен на сырьевые товары на международных рынках.

В докладе отмечается, что в отраслевом разрезе рейтинги повышены для металлургического сектора с высокого до среднего уровня риска, что связано с разгоном цен на металлы на мировых рынках, хотя власти приняли решение ввести дополнительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, чтобы остановить неконтролируемый рост цен, отрасль успела заработать сверхприбыли, уточнил гендиректор «Coface Россия» Василий Чекулаев.

Низкий уровень риска в России присвоен лишь фармацевтической промышленности, оценка была повышена в предыдущем докладе, опубликованном в апреле; средний риск, кроме металлургии, зафиксирован в сегменте АПК, нефтехимии, секторе информационных и телекоммуникационных технологий и целлюлозно-бумажной промышленности, высокий уровень — в автопроме, строительстве, энергетике, розничной торговле, легкой промышленности и транспортной отрасли.

Повышение стоимости сырья расширяет возможности государства поддерживать компании, согласилась главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, подчеркнув, что ускорение цен вряд ли поможет, если компания или отдельная отрасль перекредитована; сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян уточнил, что в России крайне высок уровень импортируемой инфляции, что дополнительно повышает риски банкротств, поэтому их число вряд ли сократится в ближайшие годы.