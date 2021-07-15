Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:09 мск индекс Мосбиржи потерял 0,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 815,4 пункта. Индекс РТС снизился на 0,36% до отметки 1 619,87.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, «внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный». Она указывает на продолжение начатого накануне снижения цен на нефть и разнонаправленные настроения на мировых фондовых площадках.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, ощутят нисходящее давление со стороны нефтяного сектора и общей неуверенности покупателей за рубежом, — спрогнозировала Кожухова перед началом торгов. — Технические сигналы также указывают на риски развития падения как минимум в рублевом сегменте. День в целом будет интересным с точки зрения как мировых событий, так и корпоративных историй в РФ».

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, «сегодня индекс Мосбиржи останется в зоне 3 800—3 850 пунктов, может опуститься к ее нижней границе из-за падающей нефти».



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, говоря о динамике нефтяного рынка, отмечает, что «трейдеры ждут новых сообщений с полей переговоров с ОАЭ и по мере появления новостей движения котировок могут быть резкими и сильными». Он напоминает, что накануне нефть «сильно дергало». «Сначала появилась информация, что Саудовская Аравия и ОАЭ договорились по вопросу базового уровня добычи Эмиратами и в целом картель с августа увеличит добычу на чуть больше изначально планируемых 0,4 млн баррелей в сутки. Однако потом эта новость была опровергнута, — поясняет Антонов. — Ждем финального заседания ОПЕК+».

Впрочем, эксперт не исключает, что «нынешнюю болтанку нефти можно расценивать как снятие технической перекупленности после сильного ралли и перед штурмом отметки 80 долларов за баррель».

Ася ШАЛИМОВА

