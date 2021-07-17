Почти у половины россиян есть дача или загородный дом, у 19% нет дома или дачи, но они собираются обзавестись загородной недвижимостью. Таковы результаты июльского опроса, проведенного банком «Открытие».

Небольшую дачу имеют 32% респондентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье (38%), меньше всего — на Северном Кавказе (18%). Капитальный дом есть у 14% россиян. Тут в силу традиций и географических особенностей лидирует Северный Кавказ (23%).

Основными плюсами дачи или дома за городом (можно было давать более одного варианта ответа) россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88%), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (45%), возможность вырастить детей более здоровыми (33%).



Основными минусами загородного жилья стали далекое расстояние от города и неудобства в пути (56%), слаборазвитая инфраструктура: магазины, дороги, развлечения (54%), высокая цена ухода за домом (35%), необходимость ухаживать за земельным участком (33%) и невозможность жить там круглый год (28%).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

