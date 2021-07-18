Почти каждый третий россиянин в этом году намерен провести отпуск дома. При этом на российские курорты в Крыму и Краснодарском крае чаще хотели бы поехать женщины, а в Турцию — мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.



В том, что летом 2021-го отпуск лучше всего проводить дома, уверены 29% россиян. За отдых на даче — 14% респондентов. Каждый восьмой (12%) считает, что этим летом можно отлично отдохнуть на море, а 7% убеждены, что лучше всего было бы отправиться в любую открытую для россиян страну (имеется в виду дальнее зарубежье, за исключением Турции: Греция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Албания и т. д.). А 6% опрошенных считают, что в условиях пандемии опасного заболевания отпуск лучше проводить только в России.

По мнению 5%, отличным вариантом был бы отдых на природе — на озере или около речки. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом отдых в Турции, Краснодарском крае и Крыму (разумеется, в местах, не подверженных затоплению). Столько же (3%) убеждены, что в 2021 году отпуск лучше вообще не брать. По 1% респондентов думают, что его лучше провести в горах, в Алтайском крае, в путешествии в другой город и вообще как можно дальше от людей. Другие варианты (Абхазию, Армению, Дагестан, озеро Байкал и т. д.) назвали 6% опрошенных.

Однако абстрактно рассуждать и реально планировать отпуск в ближайшие три месяца — это не совсем одно и то же. Среди россиян, которым предстоит отпуск с июля по сентябрь 2021-го, остаться дома намерен 31%, отправиться на море — 12%. По 8% решили поехать в другой город и на дачу. Отдыхать на курортах Краснодарского края собираются 7% опрошенных, в Крыму — 5%, в Турции — 4%. Столько же (4%) проведут свой отпуск на природе. По 2% отправятся в Санкт-Петербург и в открытые для россиян страны Европы. Другие направления назвали 14%.

Такие варианты отдыха, как остаться дома, поехать на дачу или на море заметно чаще указывали женщины, а отправиться за границу — мужчины.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

