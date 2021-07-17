Новикомбанк добавил в линейку вкладов депозиты сроком на полтора и два года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В частности, в линейке вкладов «Комфорт» теперь доступны депозиты сроком на 550 и 732 дня. Максимальная ставка по вкладу сроком 550 дней составит 4,8%, по вкладу сроком 732 дня — 5%.

В банке напоминают, что с начала июля ставки по вкладам были увеличены на 0,2—0,6 процентного пункта. Так, вклады линейки «Капитал» принесут доход в рублях от 4,1% до 5,6% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 3,7% до 5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3% до 5% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Капитал» — это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. «Рост» — накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. «Комфорт» — вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.

Кроме этого, в Новикомбанке до 17 сентября действует сезонный вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Сроки: 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

