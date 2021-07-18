Абсолют Банк сократил перечень документов, необходимых поставщикам для получения банковских гарантий онлайн в рамках госзаказа и по коммерческим контрактам для крупных негосударственных корпораций. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Оформить заявку на банковскую гарантию теперь можно с сокращенным пакетом документов, в который входит:

скан-копия документа, удостоверяющего личность (единоличного исполнительного органа юридического лица или лица, действующего по доверенности, или бенефициарного владельца (абзац 13 статьи 3 ФЗ № 115 от 07.08.2001);

решение о назначении на должность (единоличного исполнительного органа юридического лица);

бухгалтерская отчетность: баланс — форма №1 и отчет о финансовых результатах — форма №2 за последний завершенный год или завершенного квартала, если с момента регистрации прошло менее года, либо квартальная отчетность, предусмотренная для данного типа организации.

Документы предоставляются с отметкой ИФНС или с приложением копий протокола входного контроля либо копий почтовых квитанций об отправке.

В финучреждении напоминают, что в рамках продукта доступны следующие виды гарантий: банковская гарантия на участие в торгах, на исполнение контракта, на возврат аванса, на обеспечение гарантийных обязательств, банковская гарантия обеспечения платежа.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

