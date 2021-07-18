Модульбанк совместно с компанией «Паритет-Консалт» запустил новый отраслевой сервис по подбору и легализации в России временных рабочих на строительные объекты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Модульбанк — банк для предпринимателей с сильной отраслевой экспертизой. В процессе исследования рынка и разработки специального пакета услуг для строительных компаний стало понятно, что предпринимателям в этом сегменте помимо банковских сервисов нужен аутстаффинг — удаленный сервис по работе с временным персоналом. Модульбанк решил закрыть эту потребность», — поясняется в релизе.

Теперь предприниматель может пригласить на свой объект рабочих из любых стран (Турция, Узбекистан, Киргизия и другие). Можно запросить поиск уже сработанных строительных бригад или индивидуальный подбор рабочих.

Банк берет на себя доставку рабочих в Россию на объект, легализацию в рамках российского миграционного законодательства, получение ИНН, постановку на миграционный учет и организацию всех бытовых вопросов.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

