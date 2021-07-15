Объем российского рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам II квартала 2021 года вырос на 4,8%, достигнув 10 трлн рублей. Такие предварительные данные приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«В совокупности с ростом фондового рынка и положительной переоценкой активов под управлением прирост объема рынка ДУ был обеспечен за счет сохраняющегося высокого интереса розничных инвесторов, а также активного привлечения управляющими компаниями средств в продукты для состоятельных клиентов, в частности в ЗПИФы для квалифицированных инвесторов», — объясняют аналитики.

По оценкам «Эксперт РА», объем активов под управлением 15 крупнейших управляющих компаний достиг 8,8 трлн рублей, увеличившись во II квартале на 539 млрд рублей, или 6,5%. Объем активов под управлением топ-5 УК вырос за квартал на 9,2% (плюс 472 млрд рублей) до 5,6 трлн рублей.

Согласно материалам агентства, топ-пятерку УК по объему средств в управлении на 30 июня 2021 года составляют (в порядке убывания места) компании бизнеса «Сбер Управление активами», компании бизнеса «ВТБ Капитал Управление инвестициями», группа УК «Регион», «Газпромбанк — Управление активами» и компании бизнеса управления активами «Открытие». Среди этих игроков наиболее заметный рост активов под управлением за II квартал показала группа УК «Регион» (34,3%). Этот рост «преимущественно был связан с перераспределением пенсионных средств крупного НПФ между управляющими компаниями», объясняют эксперты.



Как пишет в материале на эту тему газета «Коммерсант» , участники рынка с оптимизмом смотрят на второе полугодие. По мнению гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, паевые фонды будут все чаще становиться первым инвестиционным продуктом для новичков на рынке ценных бумаг при одновременном усилении борьбы за пассивы физлиц со стороны коммерческих банков, акций по привлечению средств под более высокие проценты. Дополнительную поддержку оказывает и растущий спрос на «портфельные инвестиции». Как отмечает Кривошеева, все большее число розничных инвесторов заинтересованы в формировании сбалансированного портфеля, включающего различные инструменты, активы и валюты.

Ася ШАЛИМОВА