Хоум Кредит Банк снизит процентную ставку по кредиту наличными клиентам, сделавшим прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе банка.

Вакцинированные клиенты смогут уменьшить ставку по кредиту наличными на 1 процентный пункт в первые полгода его использования.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо оформить кредит наличными в Хоум Кредит Банке с 15 июля по 15 августа 2021 года включительно сроком от 15 месяцев. До 15 августа 2021 года включительно нужно представить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции — это можно сделать в офисе финорганизации, в месте оформления кредита или онлайн (через «Хоум-чат» на сайте или в мобильном приложении). Дата вакцинации при этом не имеет значения. Дальше нужно вносить платежи вовремя и без просрочек на протяжении шести месяцев — тогда банк зачислит разницу между переплаченными процентами на счет клиента.

Анна КОМАРОВА