Шестой ежегодный профессиональный форум о технологиях и инновациях в области скоринга Scoring Case Forum 2021 пройдет 23 июля в Москве.

В программе интервью с признанными экспертами, аналитические обзоры, кейсы лидеров рынка, панельные дискуссии, практикумы и мастер-классы.

Форум объединяет подходы в оценке физических лиц и МСБ в online- и offline-каналах на основе современных технологий сбора, обработки и продвинутого анализа данных.



Scoring Case Forum — место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

В форуме традиционно принимают участие: ЦБ России, банки, МФО, интернет-компании, телеком, мобильные операторы, fintech-компании и технологические стартапы, а также компании, представляющие страхование, лизинг, факторинг.

Среди спикеров: представители Банка России, Альфа-Банка, банка «Ренессанс Кредит», ВТБ, Московского Кредитного Банка, банка «Открытие», Росбанка, группы QIWI, банка «Бланк», Азиатско-Тихоокеанского Банка, IDF Eurasia, ГК Eqvanta, UnaBank (ГК «РобоФинанс»), НБКИ, FICO, GlowByte и др.

Эксклюзивно, для участников форума, будут представлены результаты исследования по коронавирусному поведению скорингов и тренды в области разработки и применения прогнозной аналитики в периоды кризисов.

Состоится качественная экспертиза современных практик управления жизненным циклом скоринговых моделей, изменений в подходах моделирования ожидаемых кредитных убытков и расчета резервов на возможные потери, а также применения скоринговых технологий и предиктивной аналитики для решения задач бизнеса и роста эффективности бизнес-процессов финансовых организаций.

В программе форума: тенденции развития регулирования, лучшая экспертиза и практические кейсы финансового сектора по перестройке и адаптации риск-моделей в периоды пандемии и экономической дестабилизации, инновации в современном риск-менеджменте, обзор новых возможностей, обеспеченных взрывным ростом финансовых цифровых технологий и увеличением числа источников и объемов данных, лучшие практики управления рисками, оперативном внедрении новых технологий принятия решений, кейсы эффективного изменения кредитной политики, мониторинга портфеля и управление доходностью.

В рамках дискуссии «Стабильность скорингов в период пандемии. Как учесть специфику кризиса?» эксперты обсудят:

Как изменились показатели риска. Сохраняют ли скоринговые модели свою предсказательную силу. Как меняется управление рисками в третью волну коронавируса. Как обучать модель скоринга при быстроменяющихся рыночных условиях. Как калибровать дефолты на кризис, если они еще недостаточно накоплены. Поведенческие паттерны vs демографические параметры. Какие переменные стабильны, а какие меняют свое значение. Как преобразовался ландшафт данных и ключевых источников.

Организатор форума — компания Conglomerat.