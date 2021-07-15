Шестой ежегодный профессиональный форум о технологиях и инновациях в области скоринга Scoring Case Forum 2021 пройдет 23 июля в Москве.

В программе интервью с признанными экспертами, аналитические обзоры, кейсы лидеров рынка, панельные дискуссии, практикумы и мастер-классы.

Форум объединяет подходы в оценке физических лиц и МСБ в online- и offline-каналах на основе современных технологий сбора, обработки и продвинутого анализа данных.

Scoring Case Forum — место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков.

В форуме традиционно принимают участие: ЦБ России, банки, МФО, интернет-компании, телеком, мобильные операторы, fintech-компании и технологические стартапы, а также компании, представляющие страхование, лизинг, факторинг.

Среди спикеров: представители Банка России, Альфа-Банка, банка «Ренессанс Кредит», ВТБ, Московского Кредитного Банка, банка «Открытие», Росбанка, группы QIWI, банка «Бланк», Азиатско-Тихоокеанского Банка, IDF Eurasia, ГК Eqvanta, UnaBank (ГК «РобоФинанс»), НБКИ, FICO, GlowByte и др.

Эксклюзивно, для участников форума, будут представлены результаты исследования по коронавирусному поведению скорингов и тренды в области разработки и применения прогнозной аналитики в периоды кризисов.

Состоится качественная экспертиза современных практик управления жизненным циклом скоринговых моделей, изменений в подходах моделирования ожидаемых кредитных убытков и расчета резервов на возможные потери, а также применения скоринговых технологий и предиктивной аналитики для решения задач бизнеса и роста эффективности бизнес-процессов финансовых организаций.

В программе форума: тенденции развития регулирования, лучшая экспертиза и практические кейсы финансового сектора по перестройке и адаптации риск-моделей в периоды пандемии и экономической дестабилизации, инновации в современном риск-менеджменте, обзор новых возможностей, обеспеченных взрывным ростом финансовых цифровых технологий и увеличением числа источников и объемов данных, лучшие практики управления рисками, оперативном внедрении новых технологий принятия решений, кейсы эффективного изменения кредитной политики, мониторинга портфеля и управление доходностью.

В рамках дискуссии «Стабильность скорингов в период пандемии. Как учесть специфику кризиса?» эксперты обсудят:

  1. Как изменились показатели риска.
  2. Сохраняют ли скоринговые модели свою предсказательную силу.
  3. Как меняется управление рисками в третью волну коронавируса.
  4. Как обучать модель скоринга при быстроменяющихся рыночных условиях.
  5. Как калибровать дефолты на кризис, если они еще недостаточно накоплены.
  6. Поведенческие паттерны vs демографические параметры.
  7. Какие переменные стабильны, а какие меняют свое значение.
  8. Как преобразовался ландшафт данных и ключевых источников.

Организатор форума — компания Conglomerat.