Интерпрогрессбанк повысил ставки по вкладу «Оптимальный» для премиальных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь максимальная ставка по депозиту составляет 6,5% годовых в рублях. Вклад открывается на срок 367 дней. Сумма — от 5 млн рублей или 100 тыс. долларов.



«С учетом ожидания возможного дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России мы уже сейчас приняли решение повысить ставку на 50 базисных пунктов по вкладу «Оптимальный» для наших премиальных клиентов. Мы будем и дальше стремиться поддерживать привлекательность наших депозитных продуктов на максимально высоком уровне», — комментирует заместитель председателя правления Интерпрогрессбанка Сергей Пронин.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА