Объем кибервымогательств и преступлений с цифровыми активами по всему миру за год составил как минимум 1 млрд долларов, число крупных атак с шантажом только в 2021-м уже превышает 1 тыс., пишут «Известия» , ссылаясь на «Лабораторию Касперского». По словам главного технологического эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, рост курса биткоина спровоцировал увеличение объема мошенничеств с криптовалютой. Средняя сумма выкупа составляет около 250 тыс. долларов, но часто доходит до 5—10 млн долларов.

Для РФ также характерна тенденция увеличения объемов преступлений с токенами, отметил руководитель финтехкомпании Exantech Денис Восквицов. В этом году показатель достиг порядка 50 млн долларов, сообщил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. На криптобирже Binance только в 2021 году зафиксировали около 5,6 тыс. обращений госорганов различных стран за помощью в расследовании отмывания средств, финансирования терроризма и преступлений в сфере криптовалют. Показатель вырос вдвое за год, сказал генеральный директор и основатель Binance Чанпэн Чжао.

По словам Гостева, рост мошенничества связан с повышением числа инцидентов с программами-шифровальщиками и со вступлением в силу в некоторых государствах, включая Россию, законов, регулирующих цифровые валюты. Причиной роста мошенничества с криптовалютами Восквицов считает все большее проникновение цифровых активов в повседневную жизнь. С увеличением экономики блокчейна, распространением информации о способах работы с токенами и ростом числа сервисов, упрощающих взаимодействие с ними, злоумышленники начинают чаще использовать эту инфраструктуру в своих целях. Виртуальные активы скрыть проще, чем наличные деньги. Основная проблема теневого оборота токенов — необходимость их вывода в традиционные деньги на конечном этапе.

ЦБ: крупные экономики вряд ли легализуют биткоин Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

Использование наиболее популярных криптовалют, особенно биткоина, становится опасным для преступников из-за возросших возможностей государств, рассказал руководитель инвестиционного департамента фонда криптоактивов ICB Fund Аарон Хомский. У злоумышленников остается возможность обращаться к некоторым анонимным токенам (ZCash, Dash или Monero), которые затрудняют анализ трансакций в блокчейне, но многие платформы под давлением регуляторов стали исключать их из списка доступных для обращения, .

Руководитель аналитического центра Zecurion Analytics Владимир Ульянов ожидает повышения как объемов операций с токенами, так и преступлений с ними в России и мире. За счет эффекта низкой базы эти показатели могут вырасти в разы, считает эксперт.