Средняя запрашиваемая сумма в микрофинансовых организациях (МФО) составила по итогам июня 21,95 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Юником24». Это минимум с начала 2020 года и более чем вдвое меньше, чем весной прошлого года, в период жесткого локдауна, тогда сумма займа была равна 41,43 тыс. рублей.

По данным «Юником24», за последние 18 месяцев средняя сумма выданного займа колебалась от 10 тыс. рублей в апреле 2020 года до 15,1 тыс. рублей в сентябре. В июне, по данным аналитиков компании, показатель составил 13,9 тыс. рублей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2021 году средний чек займа «до зарплаты» стабилизировался на уровне 8,4—8,5 тыс. рублей, то есть достиг примерного уровня начала 2020 года.

По мнению участников рынка, во время локдауна заемщики стремились обеспечить себе подушку безопасности, так как ситуация была слишком нестабильной, и они не могли прогнозировать, когда вернется их привычный уровень дохода. Сейчас граждане стали более здраво оценивать финансовые потребности и брать суммы, более близкие к ним, поясняет гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков.

Банк России: МФО предоставляют гражданам более половины займов дистанционно Доля онлайн-займов гражданам на рынке микрофинансовых организаций впервые превысила 50% от общего объема выдач физическим лицам. Пандемия придала сектору дополнительный импульс к переходу на дистанционные каналы обслуживания. Такие данные приводятся в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов » за I квартал 2021 года.

Управляющий директор ПКБ Павел Михмель отмечает, что снижение среднего чека по запрашиваемым в МФО займам в будущем может положительно сказаться на масштабе дефолтов. «Чем больше сумма займа, тем сложнее ее вернуть, особенно категории клиентов МФО с нестабильным уровнем дохода, — рассказывает он. — Заемщики, оформляющие заем только на необходимую небольшую сумму, вдвое реже выходят на просрочку, чем те, которые занимают с запасом». В дальнейшем тенденция продолжится, при этом средний чек реальных выдач существенных колебаний не покажет, уверен Кудряков.

Микрофинансисты подтверждают, что заемщики стали грамотнее и умерили аппетиты. После значительного ужесточения требований к потенциальным заемщикам со стороны МФО в марте — июне 2020 года клиенты, ориентированные на получение займов «до зарплаты», стали обращаться в большее количество компаний единовременно и при этом в большем количестве компаний получали отказ, описывает ситуацию в отрасли директор СРО «МиР» Елена Стратьева. «Следующим логичным шагом стало снижение финансового аппетита: взять столько, сколько готов выдать тебе проверенный кредитор, а не искать средства везде, получая отказы», — говорит она. «Люди стали более осмотрительно брать на себя долговую нагрузку, — замечает коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко. — Сейчас они не стремятся выбрать всю предложенную сумму».