Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автокредитования, в рамках которой бюджет компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн рублей, пишет «Коммерсант» . Причиной стал дефицит машин.



Отбор банков на дополнительно выделенные из бюджета на программу 5 млрд рублей прошел в мае. Планировалось, что будет простимулирована покупка в кредит 50 тыс. машин. Исходно предполагалось, что новые выдачи автокредитов с господдержкой стартуют также в мае, но этого не произошло. В начале июня Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников. Но в министерстве признавали, что в июне — июле программа не запустится, поскольку авторынок и без того перегрет. Источники издания отмечают, что запуск программы был запланирован на август. Еще 5 июля в интервью ТАСС глава министерства Денис Мантуров подтверждал, что ее планируют возобновить в этом году.

Однако теперь Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования, выделенных банкам, говорит источник, знакомый с ситуацией. По его словам, нет подтверждения, что программу запустят и в августе или позднее. Собеседники издания в автоконцернах называют решение ожидаемым, но считают странным, что в течение последнего месяца чиновники подтверждали информацию о возобновлении программы. Один из источников говорит, что исходно запуск в августе планировалось «приурочить к предвыборной кампании».

В Минпромторге, несмотря на большую определенность в прошлом, лишь сказали, что рассматривают целесообразность возобновления этой программы. Там отмечают, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, продажи уже превышают показатели доковидного 2019 года. Источники говорят, что чиновники, принимая решение не запускать программу, ссылались именно на дефицит машин и перегретый рынок.

В «Росбанк Авто» знают, что Минпромторг не планирует возобновлять программы с августа, а решение о перезапуске будет зависеть от спроса и общей ситуации на авторынке, уровня инфляции и готовности автопроизводителей увеличить поставки автомобилей. В ВТБ также информированы об отказе от возобновления программы и связывают его с сохраняющимся дефицитом машин на складах дилеров и трудностями в поставках комплектующих: «Учитывая эту ситуацию, стимулирование спроса на автомобили не имело бы практического смысла». Возможно, госпрограмма возобновится, когда рынок вернется к модели «рынок покупателя», говорят в «Тинькофф».