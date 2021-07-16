Половина российских семей не имеет личного автомобиля, причем более чем у 50% из них на него просто нет денег, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Информацию в пятницу приводит РИА Новости.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года с охватом 60 тыс. домохозяйств, оно основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах РФ. В 2020 году наблюдение проводилось в период с 14 октября по 2 ноября (информагентство РБК на днях в материале по этому же, судя по всему, исследованию уточняло, что полные результаты были выложены в июне 2021 года. — Прим. Банки.ру). Предыдущее прошло в 2018 году.

По результатам последнего исследования, 48,4% российских домохозяйств имеют в своем распоряжении легковой автомобиль; не имеют личного авто 50,3% домохозяйств (50,8% в 2018 году).

Среди домохозяйств, которые не имеют в своем распоряжении автомобиля, 51,7% даже при желании не смогут купить легковушку из-за отсутствия средств (57,9% в 2018 году), еще 39,4% не смогут купить авто по другой причине (33,2% в 2018 году), а почти 9% при желании могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных средств.

Среди тех домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% — в стационарных гаражах, 8,6% — на специализированных стоянках, еще 3% — в металлических боксах.



Средний возраст собственных и/или арендованных автомобилей — 8,4 года.