Фондовые торги в РФ открылись в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи ушел вниз на 0,39% и составил 3 785,13 пункта. Индекс РТС опустился на 0,35% до отметки 1 606,49.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение последних дней, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду близости важных краткосрочных поддержек. Внешний фон располагает к продажам, но не исключено, что некоторую поддержку рынку в течение дня будут оказывать корпоративные истории и отчетности «Северстали», X5 Retail Group и «АЛРОСы». В целом техническая картина по рисковым активам смещается в сторону развития нисходящей коррекции. В пятницу внести коррективы в рыночные настроения могут макроэкономические данные из США», — написала эксперт перед началом торгов.

«Близость к завершению сезона дивидендных «отсечек» (сегодня без учета дивидендов начнут торговаться «префы» «Транснефти», в понедельник — акции «Сургутнефтегаза»), традиционный летний дефицит внутренних идей и снижение нефтяных котировок способствуют развитию коррекционных настроений», — объясняет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Невнятный внешний фон заставляет нас опасаться сохранения в течение первой половины торгов пятницы давления продавцов. Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи сегодня будет проторговывать диапазон 3 750—3 800 пунктов, но в случае стабилизации на товарных рынках может завершить неделю у отметки 3 800 пунктов. Из внутренних новостей отметим отчетность «Северстали», а также публикацию операционных результатов «АЛРОСы» и Х5, рассчитываем, что они будут сильными и окажут определенную поддержку общерыночному сантименту», — пишет аналитик.



На 10:41 динамика положительная: индекс Мосбиржи прибавляет 0,09%, индекс РТС — 0,19%, значения индикаторов составляют 3 803,5 и 1 615,1 пункта.



Ася ШАЛИМОВА

