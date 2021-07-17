Новикомбанк заключил соглашение о кредитовании с ПАО «Ростелеком». Установленный для компании кредитный лимит составит 12 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк сотрудничает с провайдером цифровых услуг и решений с 2018 года. Банк предоставляет компании кредитные и финансовые продукты.



Новикомбанк поддерживает проекты по развитию телеком-индустрии. Так, банк участвует в организации финансирования системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

