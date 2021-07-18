Банк «Левобережный» предоставил клиентам банка из числа малого и среднего бизнеса, открывшим счет от одного до шести месяцев назад, 60-дневный овердрафт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Компании, относящиеся к субъектам МСБ со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей, могут открыть «Простой овердрафт» со сроком траншей как 30, так и 60 дней.

Овердрафт — это кредитный лимит под обороты по расчетному счету. Он позволяет покрывать кассовые разрывы и своевременно рассчитываться с контрагентами, когда не хватает собственных средств или партнеры задерживают оплату.

Лимит «Простого овердрафта» — до 3 млн рублей, устанавливается индивидуально в зависимости от объема оборотов. При этом ограничений по минимальной сумме лимита нет. Ставка составляет 10% годовых, вместо залога оформляется поручительство собственников компании заемщика. Срок соглашения — 12 месяцев с автоматической пролонгацией договора на неограниченный период. Установленный лимит и всю информацию по овердрафту можно отслеживать в онлайн-офисе. Оформление овердрафта происходит без документов в дату подачи заявки. Лимит доступен с момента подписания договора.

Клиенты, у которых расчетный счет в банке «Левобережный» открыт более шести месяцев, могут оформить другой овердрафт с периодом пользования 30, 60, 90 или 365 дней.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

